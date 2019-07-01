При регистрации в казино пользователю часто выдаётся бонус на первую игру. Причины таких действий вызывают интерес, ведь вряд ли компании будут безвозмездно раздавать деньги. В этой статье будут описаны некоторые причины таких действий.



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Как видно, различных бонусов огромное количество. Каковы же причины раздачи их?

Сокращение числа мошенников

Одна из причин начисления новым клиентам дополнительных денежных единиц — это попытка сразу выявить мошенников. Работает это по следующему принципу: для начисления некоторой суммы требуется зарегистрироваться на сайте и указать личную информацию.

Злоумышленники часто стремятся к анонимности, так что подобная процедура регистрации способна подобных людей оттолкнуть, а наличие личных сведений упростит поиск в случае попыток взлома. Также наличие этих условий позволяет отсеивать ботов и автоматические регистрации.

Получение прибыли

Многие онлайн-казино извлекают существенную прибыль на предоставлении бонусов. Делается это несколькими методами:

• необходимость отыгрывать бонусы;

• начисление дополнительной суммы только после пополнения счёта;

• установка высокого вейджера (минимального количества ставок, необходимого для вывода выигранных средств) на бонусные деньги;

• ограничение на игры в автоматах, дающих наибольший шанс выигрыша, а также на слоты с высоким RTP;

• небольшой отрезок времени, за который нужно осуществить отыгрыш;

• ограничения на размеры ставки;

Теперь о том, как это работает

Зачастую бонус нельзя вывести сразу же в виде денег. Средства надо отыграть, то есть сделать определенное указанное в условиях получения число ставок (сумма которых, естественно, превышает объём "подаренных" денег). При этом вейджер будет достигать 70х-100х, к слову, при его значениях 30х-35х игра уже считается невыгодной. То есть при условном бонусе 10 игровых единиц и значении вейджера в 80х, чтобы вывести выигрыш, необходимо сделать ставок на 800 денежных единиц.

Часто к этому ещё добавляют запрет на игры, например блэк-джек, с реальными дилерами, дающие больший шанс выиграть. Еще бывает ограничение на размеры поставленной суммы, ведь "игра по-крупному" серьезно увеличивает шанс на выигрыш. Помимо этого, при внушительной сумме бонуса времени реализовать даётся мало, редко больше недели, чтобы гемблер не успел отыграться и вывести выигрыш.

Как можно заметить, устанавливая такие жёсткие условия, казино чуть ли не в 100% случаев получит прибыль, причем существенную, с клиентов, которые решили отыграть бонус.

Привлечение клиентуры

Человеческая психология устроена так, что людей всегда привлекает нечто преподнесённое в виде подарка. Да и реклама подобной "щедрости" сделана ярко, красочно, она привлекает внимание, вызывает азарт и желание испытать удачу. Увидев, что можно получить деньги или бесплатные вращения лишь за регистрацию, потенциальные клиенты охотно регистрируются.

Некоторые, конечно, уходят, увидев условия выведения денег, но далеко не все. Так казино получает новых клиентов, которые попадают в бонусную кабалу и вложат немало своих средств, пытаясь сорвать куш.

Отдельный вид бонусов — подарки игрокам, имеющим вип-статус или делающим весомые ставки. Он все же способен принести клиенту прибыль, имеет смягчённые условия и обычно направлен на подчеркивание важности клиента, чтобы удержать его и его средства именно в этом казино, не дать перейти в другое.

Чуть лучше дело обстоит и с поощрениями за пополнение депозита с определенными условиями. Меньший вейджер и большие сроки отыгрыша увеличивают шанс получить и вывести полученную сумму.

Можно ли игроку что-то получить с бонусов?

Шанс получить прибыль для игрока минимален и точно потребует вложения собственных средств, в разы превышающих размер бонуса. Стоит ли тогда соглашаться на "подарки" со стороны казино? Стоит, но только если целью игры является получение удовольствия, выброс адреналина, желание испытать удачу, а не желание заработка. В таком случае бонусы дадут пару дополнительных раундов.

Конкуренция среди онлайн-казино огромная, поэтому все чаще и чаще предлагаются различные бонусы при регистрации или пополнении депозита. Мотивы для таких поступков совершенно разные, но вся система направлена исключительно на получение выгоды самим казино и привлечение новой клиентуры. Перед тем как согласиться на начисление бонусов на счет, лучше внимательно прочитать условия и не единожды подумать, стоят ли они того.

Что такое фриспины в игровых автоматах, и как их получить?

Игорные клубы создают бонусные программы по привлечению клиентов. Постоянно мелькает реклама азартных заведений. Но завлечь достаточное количество людей может исключительно выгодное предложение. Таковым являются фриспины. На ярких рекламных картинках часто встречается это слово, или FS. Есть люди, не знающие, что это и как пользоваться фриспинами. Рассмотрим подробнее детали, необходимые для продуктивного использования фриспинов.



Понятие фриспинов

Фриспины – бесплатные вращения. Это подарок клуба, порой сильно помогающий игроку. Фриспины позволяют бесплатно прокрутить рулетку и одержать победу. Часто казино использует их в качестве рекламы по привлечению новых клиентов. Некоторые откладывают фриспины, избегают их. Они не доверяют подаркам, бесплатным возможностям. Делают они это зря, не понимают полученного счастья.

Игра за фриспины не отличается от обычной, но ставки проводятся за счет заведения. Использовать бонусы часто выгоднее, чем играть по классике. Существуют разные фриспины по ценовой категории. Конечно, бесплатные вращения на новых красочных автоматах чаще не дают бесплатно, но в высокорейтинговые есть возможность сыграть.

Выигрыш совпадает с классической игрой, правилами. Переживать не стоит. Главное – прочитать внимательно правила о полученном бонусе, ведь в них важные условия, требующие обязательного выполнения. Без требований розыгрышей не существует. Обязательно в акциях продуманы условия. Их нужно выполнять для получения приза. Фриспины – уникальный способ выиграть, не вкладываясь. Этот бонус – повод для радости, в том числе у профессиональных игроков.



Виды фриспинов

Фриспины условно делятся на категории.

Депозитные и бездепозитные. Многим клубам хватает регистрации игрока без дополнительных действий. Но часто требуют больше манипуляций. Распространенный способ – ввести промокод. Встречается условие – внести указанную в правилах сумму на счет. Это не страшно, вероятно, игрок все равно это сделает, если клуб на самом деле понравился.

Весомый показатель – вейджер. Это число, требующее отыгрыша для получения бонусных средств. Нужно обратить на него особое внимание. От него зависит количество потраченных клиентом денег.



Фриспины могут иметь срок годности

Чтобы не упустить бесплатную возможность сыграть, следите за датой окончания предложения, прописанной в правилах бонусной программы. Желательно выполнить все действия пораньше, чтобы не забыть драгоценный бонус, не пропустить дату окончания акции.

Цена фриспинов бывает любой, как и количество. Существуют списки с указанием игр, включающих дополнительные вращения. Стоимость фриспинов не так важна, как вейджер, но тоже играет роль в начислении бонуса. Имеет значение и количество бесплатных вращений. Как правило, чем больше фриспинов подарил клуб игроку, тем меньше возможностей заработать весомую сумму.



Способы получения фриспинов

Шанс на фриспины игроку предоставляется далеко не один раз.

Большинство клубов дарят фриспины за регистрацию. Есть разные возможности их получения: ввести промокод, пройти верификацию, написать в техподдержку. Бывает, что дополнительных условий выполнять и не нужно.

В случае выпадения скаттеров тоже выдаются дополнительные вращения. Где-то хватает просто выпавшего скаттера, где-то от их количества зависит число фриспинов, но чаще требуется три.

В день рождения клуб предоставляет игрокам подарок в виде дополнительных вращений.

Клиент может покинуть клуб на длительное время. Тогда для привлечения его обратно казино может подарить фриспины для напоминания о ярком времени на портале. Это предложение вернуться.

Часто встречается накопительная система. Игрок должен собрать предметы из условия, тогда ему откроется доступ к дополнительным вращениям. Но в некоторых казино сделать это трудно, ведь в определенных играх недостаточно собрать предметы, необходимо делать это в особой последовательности. Но фриспины, пожалуй, того стоят.

Фриспины зарабатываются и неожиданно. Допустим, нужно открыть сундук. Бывает, они выпадают в играх благодаря генератору случайных чисел.



Плюсы

Фриспины имеют достоинства, помогающие игроку в заработке. Это способ испытать удачу бесплатно. Вероятность выигрыша остается той же. Следует посмотреть на возможный лимит вывода выигрыша с фриспинов. В некоторых казино он отличается весомо.

Часто играть фриспинами выгоднее, чем обычной прокруткой. Клуб может убрать мелкие выигрыши и заполнить их весомыми суммами. Часто встречается увеличение выигрыша в определенное количество раз. К этому относится и умножение приза на три, на четыре и больше. Фриспины спасают ситуацию в отчаянные моменты, когда кажется, что потеряны все средства. Эта прокрутка за счет фриспина может стать решающей, покрывающей проигрыш. Фриспины создают весьма комфортные условия для игроков, ведь изначально они использовались в качестве рекламы. Даже профессиональные гемблеры радуются шансу заработать дополнительные вращения. Это весомый подарок от любимого клуба на выгодных условиях. Его не стоит недооценивать.



Отыгрыш выигрыша

Приз в большинстве случаев необходимо отыграть для получения. В первую очередь требуется найти вейджер. Это число для определения суммы отыгрыша. Его необходимо умножить на выплату. Но существует еще ряд правил, требующих строгого соблюдения. В противном случае гемблер теряет бонусный выигрыш.

Отыгрыш может иметь срок. Если игрок не успевает выполнить условия, приз сгорает, как об этом писалось выше. Дату окончания акции пропустить легко. Важно все время об этом помнить.

Часть клубов создают еще одно условие: к бонусу прибавляется депозит, и уже на это число умножается вейджер. Игрок должен ради себя прочитать все правила, чтобы не наткнуться на этот пункт. В подобном случае это станет не выгодной операцией, а убыточной. Выигранные средства не окупятся, а могут и уйти в минус.

Определенные игры исключены из списка принимающих фриспины. С таким перечнем лучше ознакомиться для избежания трат на ненужную игру. Лучше написать в поддержку и найти список с действующими играми, чем потерять большой бонус.

При отыгрыше нельзя превышать лимит ставки. Часто его выставляют. Если бы лимита не было, клиентам было бы слишком легко отыграть выигрыш. Игрок должен следить за максимальной ставкой, в противном случае игра не будет засчитана или человек получит звание мошенника.



Заработок на фриспинах

К сожалению, зарабатывать на постоянной основе на фриспинах невозможно. Казино это не допускает. Даже если игрок попытается обмануть клуб, ему придется вкладывать немало денег для получения дополнительного бонуса. В результате будет проведена стандартная игра. Фриспины могут помочь заработать хорошие средства, но, к сожалению, нерегулярно. Эти игры получать бесплатно все время не получится. Все клубы давно бы разорились.

Лучше порадоваться дополнительной возможности сорвать джек-пот и играть спокойно дальше по собственным схемам.

В статье был рассмотрен еще один способ получения фриспинов – уйти из клуба. В качестве приманки игроку откроется доступ к дополнительным вращениям. Но постоянно ими обеспечивать клиента не планируется, поэтому рассчитывать на такой способ регулярного заработка без вложений не стоит. Если бы была возможность зарабатывать, не вкладываясь, все казино уже давно бы разорились. Легких денег не бывает, и это касается игорных клубов. Не все это понимают, но голова у профессионалов забита расчетами действий для заработка. Все не так легко и однозначно, как кажется. Это тоже работа, требующая грамотного подхода для увеличения средств, а не для их потери.



Поиск клуба с бесплатными вращениями

Найти казино с бесплатными фриспинами несложно. Существуют рейтинги. Их легко найти в любой поисковой системе. Создаются информативные топы. Они могут показывать количество фриспинов, их разновидность, вейджер, условия получения и прочие требующие внимания детали. Но попадаются и неактуальные рейтинги.

Информация проверяется на сайте клуба. Необходимо убедиться в актуальности акции и честности казино, если игрок с ним не был знаком. Важно в обязательном порядке изучить правила. Они помогут убедиться в добросовестности заведения и обойти штрафы и блокировки аккаунта. Правила бонусной программы поспособствуют удачному получению приза и укажут сроки действия фриспинов. Читать все необходимо. В противном случае игрок лишится денег.

Найти стоит и RTP. Это показатель, определяющий процент отдачи выигрышей, как часто выплачиваются выигрыши и их размеры, наличие лицензии. RTP должен быть как можно выше. Старайтесь найти максимальное значение. Конечно, лицензия – один из показателей честности, качества казино. Она в обязательном порядке должна быть.

Фриспины – удобный и выгодный бонус, предоставляемый казино. Выиграть с ними можно любую сумму без внесения депозита. Это позволит познакомиться с онлайн-клубом или просто бесплатно испытать удачу. Никогда нельзя проходить мимо выгодных предложений. Особенно фриспинов. Это вклад в клиентов со стороны клуба. Ведь бывает, что казино остается в минусе из-за слишком успешных выигрышей участников.

Заключение

Встав на путь азарта, Вы берете на себя огромную ответственность. Относитесь к онлайн казино со всей серьёзности. Нельзя рассматривать игру на деньги, как вариант заработка. Рулетка, игровые автоматы и прочие игры носят исключительно развлекательный характер. Азартные игры запрещены для лиц младше 18 лет. Поэтому получать бездепозитные бонусы казино 2024 года могут только совершеннолетние пользователи.